Aabenraa: En mandlig bilist vidste godt, at det var ham, der var skyld i et trafikuheld sent fredag aften i rundkørslen ved Camma Larsen-Ledets Vej og Gammel Ribevej i Aabenraa. Derfor valgte han også først at køre lidt væk fra rundkørslen, og senere stak han af til fods.

Den mandlige bilist overholdt ikke sin ubetingede vigepligt med det resultat, at han påkørte en bil i rundkørslen. Den bil blev ført af en 44-årig mand fra Aabenraa, der efterfølgende måtte en tur på skadestuen til et tjek.

Politiet har endnu ikke fået fat i manden, der flygtede fra stedet.