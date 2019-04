Bil røg rundt på taget: 17-årig ville forsøge sig med håndbremsevending

AABENRAA: En 17-årig dreng fra Aabenraa lavede fredag eftermiddag og aften flere ulykker, da han kørte rundt i bil i Aabenraa.

Først påkørte han en lygtepæl under bakning på en parkeringsplads i Lavgade, hvorefter han kørte fra stedet uden at underrette politiet, om den skade han havde gjort på lygtepælen.

Dernæst kørte han til Hjordkær Skole i Rødekro, hvor han ville forsøge sig med en håndbremsevending med det resultat, at bilen røg rundt på taget.

Den unge mand kom ikke selv til skade, men politiet fik her fat i ham og kunne sigte ham for en række forseelser inklusiv færdselsuheld, manglende agtpågivenhed og for at have kørt uden en person ved siden af med mindst ti års køreerfaring, som man skal som 17-årig.