Bil brændte ud på Høje Kolstrup

Aabenraa Frivillige Brandværn måtte nytårsnat rykke ud til bilbrand. Fyrværkeri mistænkes for at være brandårsag.

Aabenraa: Det bliver politiets efterforskning, der skal afgøre om, at det var et uheld, eller det var med fuldt overlæg, at en bilejer på Høje Kolstrup nu er ejer af et udbrændt bilvrag.

Røg fra gammel skole

- Men om det er en vildfaren raket, der er skyld i det, eller nogen har knust en rude og smidt fyrværkeri ind - det må politiet finde ud af. De var også deroppe og afspærrede stedet, siger Per Heesch, der ud over episoden på Høje Kolstrup kan berette om en rolig nytårsnat.

- Det hænger nok sammen med, at der var så vådt, mener indsatslederen, der havde to blinde alarmer inden midnat. Den ene var en melding om en brand i en lejlighed, der viste sig at være falsk alarm.

- Den anden var fra Padborg, hvor vi ved 16-tiden fik melding om, at der var brand i en villa. Det viste sig, at det var noget røg fra fyrværkeri, der var fyret af ved den tidligere Frøslev/Padborg Skole, som er ved at blive revet ned. Så det var heller ikke noget, siger Per Heesch.