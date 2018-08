Bikini-vejret udeblev til beachvolleystævne

- Det er vigtigt, at vi swinger med hinanden, når vi skal være sammen en hel dag, siger de to fynske spillere.

De har mulighed for at træne beachvolley året rundt i en hal, men det er første gang i denne sæson, at de er på hold sammen.

- Vi spiller i 2. division og var seedet som nummer otte og sidst. Så vi er vildt glade for, at vi vandt, sagde Tanja Hansen og Grith Pedersen, som så frem til mindst to kampe mere senere på dagen.

Beachvolley stammer fra USA, hvor den første klub blev stiftet i 1927. Men først i 1950'erne kom der for alvor gang i sporten.Der er to spillere på hvert hold med et net imellem Der spilles på underlag af sand, påklædningen er ofte let, og kampene ledsages af høj musik. Beachvolley var demonstrationssport ved OL i 1992 i Barcelona og kom på OL-programmet ved OL i Atlanta i USA i 1996.

En stor sport

DM-stævnet i Aabenraa var det sidste på denne sommers DM-tour til de danske strande.

- Vi har ikke spillere med fra vores klub, men vi arrangerer gerne stævnet hvert år. For vi skal da have et beachvolleystævne, når vi har så lækker en strand lige ved byen, siger Ditte Lundgaard.

Som formand for AAIG Volley glæder hun sig over, at den almindelige volleyballsport er vokset markant i Aabenraa, siden den nye arena blev taget i brug.

- Vi har fordoblet medlemstallet fra 35 til 70, fordi vi fået mulighed for at få træningstid til et kid-hold. I næste sæson opretter vi også et teen-hold for unge, siger Ditte Lundgaard.

Også på seniorplan kører det godt for de lokale volleyballspillere, idet herreholdet er rykket op fra 2. til 1. division. Så der er meget at glæde sig over for Ditte Lundgaard.

Også at beachvolleystævnet trods halvdårligt vejr kørte fint ledsaget af høj musik.