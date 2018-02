Bierfest droppes under ringriderfest

Skål - og ned med skidtet! Festen er forbi for bierfesten under ringriderfestlighederne i Aabenraa. Arkivfoto: Poul F. Skøtt

Der plejer at være et væld af aktiviteter - ud over ringridning og ringriderfrokost - når der er ringriderdage i Aabenraa, men i år vinkes der farvel til bierfesten. Også Sommer Music Live og Familiesøndag står for skud.

Aabenraa: Amtsringriderforeningen gennemfører i år Sønderjysk Tattoo i en lightudgave, der er flyttet væk fra Brundlund Slot, men det er ikke den eneste ændring, der er ved dette års ringriderfestligheder, som finder sted fra fredag den 29. juni til mandag den 2. juli. Vigende tilskueropbakning og stigende omkostninger har trukket det økonomiske grundlag væk under tattooet i den form, det har haft de seneste mange år, men der er tale om en mere generel tendens. Flere aktiviteter er kommet og gået i de senere år. Bierfesten falder nu helt bort, og Summer Music Live og Familiesøndag omdannes til to nye musikkoncepter. - Vi arbejder på at lave to arrangementer fredag og lørdag. Uden bierfest, fortæller Hans Jørgen Jessen, der er formand for Amtsringriderforeningen, som peger på manglende interesse for bierfesten som årsag til dens endeligt. - Begge dele bliver musikarrangementer, men med forskellige profiler.

Vi ryster posen med aktiviteterne på pladsen. Det er vi i gang med lige nu. Hans Jørgen Jessen, formand for Amtsringriderforeningen