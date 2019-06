Biavl er blevet en fælles interesse for ægteparret Irmgard og Viggo Kolb, efter de arvede hendes fars stader tilbage i 2010. For et par år siden fulgte Irmgard Kolb en opfordring til at gå med i bestyrelsesarbejdet i den lokale bialverforening, og det endte med posten som formand. Foto: Ludvig Dittmann