Biblen i børnehøjde: Jesu historie fortalt i rollespil

Aabenraa: Det Nye Testamente handler om Jesus - han er hovepersonen, det hele drejer sig om ham. Men han var omgivet af mennesker, der alle fik en betydning for hans skæbne. På godt og ondt. Nogle af disse personer fortalte deres historie til godt 500 elever fra kommunens 3. klasser, der over to dage kunne møde "Jesus på Slottet" - i dette tilfælde Brundlund Slot.

Det er i sagens natur ikke de rigtige personer, men derimod et rollespil, som Aabenraa Provsti arrangerer i samarbejde med kommunens skoler. På 14. år - og med stor succes i øvrigt. Igen i år har Aabenraa Provsti som arrangør nemlig måttet melde alt optaget.

Ideen med rollespillet er, at eleverne får en oplevelse af de mennesker, der kendte Jesus på tæt hold - hvad enten de gjorde ham noget godt eller skidt.

- Det er en måde at give børnene en anderledes tilgang til Bibelen og Det Nye Testamente. Børnene bruger jo både krop og sanser og bliver dermed en aktiv del af rollespillet. Samtidig viser det, at kirken kan noget andet, forklarer Theresia Treschow Kühl, sognepræst i Felsted, om konceptet, der er et tværfagligt samarbejde mellem lærerne i dansk, kristendomskundskab, musik og billedkunst.

- Og så er det en slags forberedelse til konfirmand-undervisningen, tilføjer sognepræsten, der denne formiddag holder øje med, når der er tid til at skifte "scene".

For det er ikke en kronologisk fortælling - nærmere tableauer. Børnene møder således allerede ved indgangen Jesus på vej mod Jerusalem, i dette tilfælde slottet. Eleverne fungerer hér som den folkemængde, der hilser Jesus velkommen med palmegrene - af papir, godt nok, som eleverne har forberedt hjemme på skolerne.

Under "indtoget i Jerusalem" får de desuden historien om den blinde Bartimæus og senere tolderen Zakæus, som er klatret op i et træ for at se, hvad der sker.

Men også jomfru Maria beretter om sit liv - og bekymringer som mor, Johannes Døberen, anbragt i slottets fangekælder, fortæller om sin skæbne, det samme gør disciplen Peter, Maria Magdalene, Martha og Maria og endelig Kaifas, ypperstepræsten, der dømte Jesus til korsfæstelse.