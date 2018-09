Beyhan laver flydende livskraft i sin juicevogn

36-årige Beyhan Kartal er sprunget ud som selvstændig med sin rullende juicevogn BJuicy. Her sælger hun de juice, shots og smoothies, som hun eksperimenterer sig frem til i sit køkken. Råvarerne er vigtige for hende, så juicen kan give folk de vitaminer og antioxidanter, de har brug for.

Rødekro: Hun var kun 18 år, da drømmen om at have sin egen virksomhed blev født. Som nu 36-årig er drømmen blevet til virkelighed for Beyhan Kartal fra Rødekro. Hun har startet BJuicy, hvor hun laver juice, smoothies, ingefærshots, salater og tzatziki fra et professionelt køkken, men også fra sin rullende juicevogn, som blandt andet står ved SuperBrugsen i Rødekro hver lørdag. - Jeg har lavet juice i to år på hobbyniveau, og jeg kunne mærke en stor efterspørgsel på mine produkter, så nu var tiden kommet til at prøve min drøm af. Jeg tager chancen og ser, hvad det bringer, for jeg vil ikke sidde som gammel og ærgre mig over, at jeg ikke gjorde det, smiler hun. Beyhan Kartal har beholdt 12 timer om ugen på sin gamle arbejdsplads, hvor hun er støttepædagog i en børnehave, men det er drømmen, at hun en dag kan arbejde på fuldtid i BJuicy. - Jeg drømmer om at få mit eget lokale i Rødekro og måske også i Aabenraa. Jeg vil gerne hjælpe andre til at leve sundere, og det kan det, jeg laver, være med til, siger hun.

Blå bog Beyhan Kartal er 36 år og født og opvokset på Lolland.

Hun arbejdede som 18-årig i en tyrkisk restaurant, hvor interessen for mad blev vakt. Hun ville derfor gerne være kok, men hendes far sagde nej, da han ikke mente, at der var en fremtid i det job.

Interessen for mad beholdt hun og har gennem årene læst og lært om råvarer og eksperimenteret i sit køkken med at lave juice og shots. Hun lever også vegetarisk, da hun ikke kan lide kød. Hun spiser dog laks og kylling.

Hun er uddannet pædagog og arbejder som støttepædagog i Søgård.

Hun er ud af en tyrkisk familie og mødte på en ferie i Tyrkiet sin mand, som hun har tre børn sammen med. De bor i Rødekro.

Hun har startet sin egen virksomhed BJuicy, hvor hun laver juice, smoothies, shots, salater og tzatziki på bestilling.

Hun har også fået lavet en rullende juicevogn, som havde premiere lørdag den 22. september på pladsen ved SuperBrugsen i Rødekro. Her står hun hver lørdag og laver juice.

Den rullende juicevogn havde premiere ved SuperBrugsen i Rødekro lørdag den 22. september, hvor Beyhan Kartal havde travlt med at lave juice, shots, smoothies og salater. Privatfoto

Opvokset i gavmild familie Det med at hjælpe andre kommer ikke fra fremmede. Beyhan Kartal er ud fra en gavmild familie, hvor forældrene forlod Tyrkiet i 70'erne for at tage til Danmark, hvor der dengang var mangel på arbejdskraft. De slog sig ned på Lolland og opdragede deres børn til at være gavmilde og altid hjælpe andre. Den egenskab har fulgt 36-årige Beyhan hele livet, og derfor blev hun støttepædagog for at hjælpe børn, som har det sværere end andre børn, men den sunde livsstil har også været en stor del af hendes liv, og her mener hun også, at hun kan hjælpe andre med BJuicy. - Jeg går meget op i sundhed. I rene og ikke forarbejdede råvarer og en primær vegetarisk kost og så drikker jeg meget juice og shots. Det er det, der gør, at jeg har så meget energi. Juice er jo flyende livskraft, fordi det indeholder alt det gode, som vi har brug for, forklarer hun.

Eksperimenterer med råvarerne Hun er selvlært på området, selvom ønsket som ung var at blive kok. Faderen sagde nej, for det mente han ikke, at der var fremtid i, men interessen for mad og sundhed har hængt ved siden. - Det er min store interesse, så jeg har læst meget om det og lært det i praksis ved at eksperimentere med råvarerne i mit køkken. Jeg læser om råvarernes egenskaber, og hvad de bidrager med til vores kroppe, og så eksperimenterer jeg med dem, for hvordan smager de så sammen. Ved at drikke juice kan man indtage mange vitaminer og antioxidanter, som kan være med til at forebygge sygdomme. Det synes jeg er spændende at arbejde med, siger hun.