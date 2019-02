Bestyrelsen bag populære skinnecykler mangler frisk blod

Der er faste afgangstider, så cyklisterne undgår at møde hinanden fra hver side midt på den ensporede strækning.

Hver gang et hold har været ude og cykle, skal cyklerne vendes, så de er klar til næste hold.

Turisterne køber deres billetter på turistbureauet, så det skal man ikke bøvle med. Arbejdet består i at tage skinnecyklerne ud af containerne og køre dem i stilling om formiddagen.

Aabenraa Veteranbane vil gerne i kontakt med nogle friske pensionister, der kunne tænke sig at hjælpe til.

I øjeblikket har Aabenraa Veteranbane, der driver skinnecyklerne, kun tre frivillige til at tage den opgave, og det er lige i underkanten til at dække behovet i en lang sommersæson.

AABENRAA: Hver dag i sommersæsonen klokken 11, 13 og 15 skal der stå en person klar på den gamle banegård i Aabenraa til at sende et nyt hold kunder afsted på skovtur.

Generalforsamling

Hvis der ikke melder sig flere frivillige, kan det betyde, at Aabenraa Veteranbane kun kan leje skinnecykler ud i weekenderne, og i værste fald må udlejningen helt lukke ned.

Aabenraa Veteranbane kan også godt bruge flere bestyrelsesmedlemmer.

Der er gode chancer for at melde sig under fanerne, når veteranbanen holder generalforsamling lørdag den 23. februar klokken 10 på Frivilligcenter Aabenraa.