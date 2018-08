Bestyrelse skuffet efter kommunalt nej til tilskud

Aabenraa Kommune har sagt nej til at hjælpe Ensted Idrætsanlæg med de ekstraudgifter, som byggeriet af udvidelsen uforudset har givet dem. Det er bestyrelsen skuffet over.

Stubbæk: Det er blevet dyrere at lave udvidelsen af Ensted Idrætsanlæg end først forventet. Dårligere jordforhold har gjort byggeriet dyrere, og bestyrelsen i anlægget havde håbet, at Aabenraa Kommune ville hjælpe med at få økonomien til at hænge sammen. Men kultur- og fritidsudvalget valgte på deres seneste møde at følge forvaltningens indstilling og sige nej.

Det efterlader nu Ensted Idrætsanlæg med et hul i budgettet.

- Det er lidt træls, for det er en uforudset udgift, at hele byggeriet nu skal funderes med pæle. Vi havde håbet på samme opbakning fra kommunen, som byggeriet af multihallen i Nr. Hostrup har fået med både kommunegaranti og tilskud, så vi er skuffede, siger Gert Staugaard, som er formand for Ensted Idrætsanlæg (EIA).

Aabenraa Kommune har nemlig ydet en kommunegaranti på 1 million kroner til optagelse af lån til Nr. Hostrup Hus. I forvejen havde kommunen afsat et tilskud på 1 million kroner i budgettet til udvidelsen plus 105.000 kroner i driftstilskud det første år efter færdiggørelsen.

At der nu mangler lidt over 700.000 kroner til byggeriet af Ensted Hallen får konsekvenser for det indvendige af hallen. Der er nemlig ikke andet at gøre end at udskyde nogle indkøb eller købe f.eks. billigere lydanlæg.