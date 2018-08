Der er gang i hjulene i Aabenraa Kommune, og det betyder, at forvaltningen for kultur, miljø & erhverv nu må bede om ressourcer til at ansætte flere medarbejdere. Arkivfoto: Søren Gylling

Forvaltningen for kultur, erhverv & miljø er under pres, og det kommer borgerne formentlig til at mærke. Der mangler millioner, og alle udvidelser skal finansieres af besparelser.

Aabenraa: Medarbejderne i kommunens forvaltning for kultur, miljø & erhverv har travlt. Så travlt, at forvaltningen nu beder politikerne om flere penge. De kommende tre år er der brug for mellem 7,3 og 8,6 millioner kroner ekstra hvert år, hvis medarbejderne skal kunne leve op til alle de krav og ønsker, der er til forvaltningen. - Vi har hele tiden lagt meget pres på afdelingen i takt med, at mulige projekter viste sig i horisonten. Herunder også alt, hvad der foregår i Kassø, og det er ikke kun Apple, men også trafik. Samtidig har vi et højt ambitionsniveau i forhold til erhvervsvenlighed og byggesagsbehandling, forklarer borgmester Thomas Andresen (V), som sammen med resten af økonomiudvalget skal forholde sig til udfordringen på et møde onsdag. Thomas Andresen vil umiddelbart nikke ja til at finde økonomien under budgetseminaret i begyndelsen af september. - Min indstilling er meget positiv. For mig er det et spørgsmål om, at vi skal have de nødvendige medarbejdere, hvis vi skal fortsætte en positiv udvikling, siger Thomas Andresen.

Derfor fattes kultur, miljø & erhverv penge Forvaltningens medarbejdere inddrager i stigende omfang borgerne, når planer og projekter - som eksempelvis udviklingsplaner - skal føres ud i livet i byer og lokalsamfund. Det koster arbejdstimer.

Antallet af anlægsprojekter og behovet for medarbejdertid er stigende og vil stige yderligere fra 2018.

Datacenterprojekterne ikke blot har krævet mange tidsmæssige ressourcer, men vil også fortsat vil gøre det.

Forvaltningen oplever et stort pres fra landbruget for at håndtere og løse overfladevandproblemer.

Byrådet lægger med blandt andet Sund Vækst og Vækstplanen et forholdsvist højt ambitionsniveau.

Dansk Folkeparti positivt stemt Der er da heller ikke tale om, at samtlige cirka otte millioner kroner skal findes i budgetforhandlingerne, hvor alle nye eller udvidede budgetposter skal findes gennem besparelser. Forvaltningen har selv forslag til omlægninger, et forhøjet administrationsbidrag for anlægsprojekter og et nyt administrationsbidrag for områdefornyelsesprojekter, som samlet vil bidrage med mellem 3,3 og 4,6 millioner kroner. Det betyder i runde tal, at der mangler fire millioner kroner om året. - Samtidig er der en prioritering, hvor man i forvaltningen siger, at den udfordring, man gerne ser, vi løser i forbindelse med budgetforhandlingerne, er 2,3 millioner kroner. De resterende 1,7 millioner kroner er til opgaver, man bør prioritere i de enkelte fagudvalg, siger Thomas Andresen. Allerede nu tegner der sig et flertal for at finde de nødvendige penge i budgetforhandlingerne. - Jeg er spændt på at høre argumenterne for at bevilge pengene, men det er klart, der skal ressourcer til, når vi har så meget gang i tingene. Vi vil gerne have fremdrift og udvikling, og det koster, siger viceborgmester Ejler Schütt (DF).