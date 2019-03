Beslutning trukket i langdrag: Uvished om togbanes fremtid

Sådan faldt ordene fra formanden for TinglevForum, Poul-Erik Thomsen, på en netop afholdt generalforsamling, og der er ingen tvivl om, at foreningen, der ønsker Tønderbanen nedlagt, er godt og grundigt frustreret over, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning om fremtiden for den næsten 27 kilometer lange jernbanestrækning.

Tønder-Tinglev banen er en 26,7 kilometer enkeltsporet jernbane mellem Tønder og Tinglev.Persontransporten ophørte i 1971. Godstrafikken ophørte i 2002. Banen er ikke blevet vedligeholdt siden 2002. Trafikstyrelsen udgav i 2009 rapporten "Screening af havneforbindelser og restbaner". Her står der, at det vil være nødvendigt med en total sporombygning for at genoprette togdriften på strækningen, og at det vil beløbe sig til 225 millioner kroner. Hertil kommer udgifter til nyt signalsystem. Kilde: Banedanmark

Ingen planer

TinglevForum ønsker Tønderbanen nedlagt af flere grunde. Foreningen hæfter sig ved, at svellerne udgør en forureningskilde, og samtidig kan man se et perspektiv i, at strækningen kan blive en cykelsti, der forbinder øst med vest.

TinglevForum skal dog ikke forvente, at det kan lade sig gøre inden for den nærmeste fremtid, for Banedanmark bekræfter, at der endnu ikke truffet nogen beslutning om banens fremtid.

- I forbindelse med med høringen i 2017 om en eventuel nedlæggelse af banen modtog Banedanmark blandt andet henvendelser fra et par lokale foreninger, der var imod nedlæggelsen. Hvis der tages skridt til en nedlæggelse af banen, vil Banedanmark derfor forinden drøfte sagen med disse foreninger. På nuværende tidspunkt foreligger der dog ingen planer eller indstillinger om Tønder-Tinglev banens fremtid, oplyser Banedanmark i en mail til JydskeVestkysten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transport-, bygnings- og boligministeriet.