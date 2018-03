Hammerkaster Lise Lotte Jepsen bliver af sin træner beskrevet som et talent så stort, at OL-deltagelse ikke er usandsynlig. Selv vælger hun ikke at sætte næsen op efter for meget. Hvis det skal ske, skal det ske af sig selv, siger hun.

- Jeg vil helst ikke sætte næsen op efter for meget. Så bliver jeg bare skuffet, hvis det ikke lykkes. Lige nu handler det for mig om at komme til en masse stævner og have det sjovt. Hvis det så viser sig, at jeg kaster så langt, at det er godt nok til en OL-deltagelse, så må vi tage den derfra. Men det skal komme af sig selv, siger Lise Lotte Jepsen beskedent.

Af sine trænere bliver den 17-årige hammerkaster fra Røllum spået gode mulighed for at blive danmarksmester og måske endda OL-deltager i fremtiden. Den slags preller dog af på hovedpersonen selv. Hun gør tingene på sin egen måde og i sit eget tempo.

Ser ikke mig selv som stortalent

Stortalentet kunne dog sagtens tillade sig at være lidt mere høj i hatten. Sidste år deltog hun i sit kun andet senior-danmarksmesterskab, og her tangerede hun det bedste kast - 58,60 meter - fra landets førende kvindelige hammerkaster, Celin Julin fra storklubben Sparta på Østerbro. Det var nok til en sølvmedalje. Den unge Røllum-pige kan ligeledes skrive deltagelse ved U18-VM i Kenya på CV'et. Taget i betragtning af, at hun kun har dyrket hammerkast i små fire år og først dedikerede sig 100 procent til sporten for lidt over et år siden, må det siges at være imponerende.

- Men jeg har det stadig lidt svært ved at blive betegnet som stortalent. Jeg kan jo godt se, at jeg er god, men det er først, når det går op for mig, at jeg er udtaget til for eksempel VM, eller laver et godt resultat ved DM. Så tænker jeg "wow, så kører det alligevel godt nok". Men i det daglige betragter jeg ikke mig selv som et kæmpetalent, og jeg føler mig ikke bedre end andre, siger Lise Lotte Jepsen.

Hendes klub AaIG har et godt netværk rundt omkring i landet, og det har blandt andet givet hende mulighed for at træne et par gange med Danmarks bedste hammerkaster, Jan Bielecki, også fra Sparta.

- Generelt gør AaIG's mange kontakter, at jeg jævnligt træner med de bedste i Danmark. Nu er jeg venner med dem og snakker med dem tit. Jeg er heldig med, at der er blevet skabt sådan et godt miljø omkring mig. Folk i AaIG og Elite Aabenraa er rigtig gode til at bane vejen for mig, så jeg kan fokusere på min sport, siger Lise Lotte Jepsen.