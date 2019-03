- Det er så vidt jeg ved første gang, at Keld og Hilda optræder ved Kliple' Mærken, og det bliver i forbindelse med seniorfrokosten i cafételtet. Derudover vil der lørdag i det store telt være to liveband i stedet for et, og det er Johnny Deluxe og ItaloBrothers, siger Severin Sivesgaard.

- Vi har et rigtig flot program og bruger 100.000 kroner mere på musik i år. Der bliver ikke sparet på noget, og det skyldes selvfølgelig, at det er et jubilæumsår for Kliple' Mærken, siger Severin Sivesgaard, der er formand for Kliple' Mærken.

Kliplev: Den anden weekend i juni bliver der traditionen tro holdt Kliplè Mærken, og i år bliver en ganske speciel af slagsen. Den store byfest i Kliplev kan nemlig fejre 50-års jubilæum i år, og det betyder, at der bliver skruet ekstra op for musikken.

Igennem mange år havde idrætsforeningen i Kliplev prøvet at at få økonomisk gevinst igennem den årlige idrætsuge. Udbyttet var dog altid ringe, aldrig mere end nogle få hundrede kroner, og i 1968 var det helt galt. Idrætsugen i dette år blev en total fiasko.Der skulle prøves noget nyt. Det var dog ikke kun økonomien, det var galt med. De idrætslige faciliteter var ikke noget at prale af. Derfor henvendte foreningen sig til sognerådet, og ved at møde i maj 1968 blev man enige om det særdeles vigtige, at der skulle bygges en ny idrætsplads med klubhus. I november gik idrætsforeningens bestyrelse og håndværkerbestyrelsen sammen om opgaven. Der skulle laves arrangementer, som kunne give penge til byggeriet. Man besøgte andre byer med erfaring i byfester, og det blev meget hurtigt besluttet, at der skulle bygges en hal. Derefter dannedes markedskomiteen, og et program blev lavet til den første byfest i 1969. Det gav 11.000 kroner i overskud med en omsætning på 45.000 kroner.

Hjælp fra Grindsted

Formanden for Kliple' Mærken regner med omkring 50.000 gæster de fire dage, som byfesten spænder over, og så behøver det ikke at være super varmt.

- Det må ikke være så varmt som sidste år. Lidt overskyet, ingen regn og ikke alt for varmt er det bedste vejr, siger Severin Sivesgaard og tilføjer, at der igen i år er fri entré til pladsen og gratis parkering.

Der er også en anden nyhed ved dette års Kliple' Mærken. Det er dog i en lidt anden boldgade. Gennem mange år har folk fra Hjemmeværnet stået for at hjælpe folk over den meget trafikerede Søgårdvej mellem de to kræmmerpladser. Det vil ikke ske i år.

- Hjemmeværnet har ikke tid til det mere, og i stedet får vi hjælp fra tre trafikofficiels fra Grindsted, siger Severin Sivesgaard.

Planen er dog, at Kliple' Mærken får deres egne trafikofficiels fremover, men de skal først uddannes. Det kræver nemlig, at man gennemfører et to-dages kursus under DGI, at man har haft kørekort i mindst tre år, og at man inden for de sidste fem år har gennemgået et førstehjælpskursus.

- Vi vælger nu at uddanne vores egne folk, og jeg regner med at have et korps klar næste år, siger Severin Sivesgaard.