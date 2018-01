Beredskabsdirektør: - Der er ikke mange, der kan overgå os

- Det er ikke en selvfølge, at tre kommuners beredskaber kan blive til ét fælles, velfungerende beredskab. Men hvis jeg spoler frem til konklusionen her over toethalvt år efter startskuddet, så må jeg sige helt overordnet, at vores beredskab er yderst velfungerende, lød det i talen, hvor direktøren lagde vægt på, at det er lykkedes at opretholde landets tætteste dækning af brandstationer.

Det er lidt mere end to et halvt år, siden beredskabet i Aabenraa, Haderslev og Tønder fusionerede og fik Jarl Vagn Hansen som beredskabsdirektør. Der er sket meget i den periode - til det bedre. I hvert fald vurderet ud fra Jarl Vagn Hansens tale, der - som traditionen også byder - summerede det forgange års indsats op.

Bestået med udmærkelse

- Der er lige nu 180 brandmænd klar til at rykke ud med 5 minutters responstid, fordelt på 32 brandstationer. Prøv lige at smage på tallene.....180 brandmænd- og kvinder, det er et stort slagkraftigt beredskab, som ikke mange kan overgå os med, sagde Jarl Vagn Hansen.

Et beredskab, der blev fuldt brug for for et år siden, da 2017 blev indledt med stormflod på østkysten.

- Brand & Redning Sønderjylland som organisation bestod opgaven med udmærkelse. Vi havde store operationer og indsatser i gang flere steder langs kyststrækningen, og vi havde den ledelsesmæssige robusthed til at drive operationen igennem, ligesom vi havde den operative kapacitet til at løse denne opgave. Men det var tæt på. Jeg skal bestemt heller ikke underkende det rigtigt gode samarbejde, vi havde med kommunerne om opgaven, sagde beredskabsdirektøren, der kunne fortælle, at pumpemateriellet siden er blevet opgraderet, så man nu er endnu mere beredt.