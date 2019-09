Beredskaber på tværs af grænsen er klar til hurtigere indsats

Danmark og Tyskland har nu udvidet et samarbejde, der skal sørge for hurtigere hjælp ved større ulykker på begge sider af grænsen.

Padborg: Sker der en større busulykke eller en naturkatastrofe i området omkring den dansk-tyske grænse, vil beredskabet på begge sider af grænsen fremover være hurtigere fremme med hjælp. Det skyldes en ny dansk-tysk samarbejdsaftale, som blev underskrevet hos Region Sønderjylland-Slesvig i Padborg tirsdag eftermiddag.

- Hvis der sker en stor ulykke, kan der komme et stort antal ambulancer fra begge sider af grænsen. Det sker også i dag, men med aftalen kommer det til at ske meget, meget hurtigere. Der skal nemlig ikke længere spørges om lov. Med aftalen er det ikke længere et udenrigspolitisk anliggende, men et naboanliggende, siger Kenneth Achner, der er projektleder ved Brand & Redning Sønderjylland, som er tovholder for projektet på dansk side.