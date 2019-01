Belgiere fik frost i kinderne og blev klogere på udeleg

Boiskov Natur & Udebørnehave har i disse dage besøg af belgiske undervisere, der arbejder på at få børnene mere ud i naturen. På Løjt Land finder de masser af gode argumenter for, hvorfor det er en god vej at gå.

Den energi blev Ingrid Moris fanget af, da hun i efteråret var på besøg på Løjt Land. Hun er til daglig lærer på en grundskole i den belgiske by Bilzen, og hun var så begejstret for, hvad hun oplevede i naturbørnehaven - unikt, kalder hun det - at hun i disse dage er vendt tilbage med en kollega og sin skoleleder.

Jeg synes, det er en smuk filosofi, at alle er sammen her på tværs af aldersgrupper. At man er som én, stor familie. I Belgien er man op gennem hele systemet kun sammen med dem på sin egen alder.

Skeptiske forældre

- Det er dejligt at se, hvordan børnene bliver stimuleret af naturen, siger Sandrine Nachtergale, leder af Basisschool De Wilg, hvor de yngste elever er toethalvt, de ældste 12.

Her har man det seneste halvandet år med Ingrid Moris som primus motor haft de femårige med ude i naturen to gange en halv dag om ugen. Et initiativ, man gerne vil udvide, og derfor er skolen med EU's uddannelsesprogram ERASMUS i ryggen gået på jagt efter de gode argumenter.

- Vi arbejder på at komme endnu mere ud, men vi har blandt andet den udfordring, at vi har en halv times kørsel hver vej til det sted, vi har, og at vi har brug for frivillige, der kan tage med, forklarer Sandrine Nachtergale, der også oplever forældrenes skepsis. For er det nu ikke for koldt for børnene? Og for farligt?

- Belgiske forældre er meget beskyttende over for deres børn. Så det er vigtigt, at vi kan fortælle om de fordele, det har, og det ekstra, der giver børnene, siger skolelederen om formålet med de to dages besøg i det sønderjyske.