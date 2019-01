Belært af erfaring: Politikere siger ja til at rive gendarmens gamle hus ned

Det blev dyrt, da kommunen sagde nej til nedrivning af et bevaringsværdigt hus i Aabenraa. Derfor nikkede vækstudvalget ja til nedrivning af et bevaringsværdigt hus fra 1920 i Kollund.

Det var ellers en beslutning, som ikke var let for udvalgets næstformand, Erik Uldall Hansen (S), som synes godt om det lille hvide hus fra 1920.

- Vi vil ikke risikere, at kommunen igen bliver nødt til at købe et hus, forklarer formanden for vækstudvalget, Philip Tietje (V).

Det er en af grundene til, at ejerne af Østerskovvej 36 i Kollund, Per og Beth Jørgensen, nu får lov til at rive huset ned, selv om det har en bevaringsværdi på 2.

Sagen endte i Overtaksationskommissionen, og kommunen blev i sidste ende nødt til at købe huset, selv om kommunen ikke har noget at bruge det til.

Det lille hus i Kollund er bygget i halvanden etage og har nyklassicistiske detaljer.Både vinduer og døre er originale, men et af vinduerne og hoveddøren er blændet af, og taget er af nyere dato. Teknisk forvaltning vurderer, at huset er i god stand.

Oldekolle

Kommunen har rådført sig med Museum Sønderjylland om sagen. I forvejen var der en formodning om, at huset var opført af grænsegendarmeriet. Den teori holder dog ikke. Det er bygget af en privatmand, som var gendarm, og derfor vurderer museet, at huset ikke indgår i et særligt kulturmiljø. Forvaltningen på rådhuset har herefter konkluderet, at det lille hus på Østerskovvej ikke er umisteligt.

Derfor har udvalget givet tilladelse til nedrivning, og det glæder ejerne, Per og Beth Jørgensen.

De ejer også nabogrunden med flere forskellige, mindre bygninger. Komplekset var i mange år ejet af den svenske nonneorden Mariadøtrene, men de sidste tre nonner rejste hjem til Sverige i maj sidste år, og Mariadøtrene satte bygningerne og den store grund til salg.

Husene på den attraktive grund i Kollund blev derpå købt af Per og Beth Jørgensen.

- Vi vil gerne rive bygningerne ned for i stedet at opføre et oldekolle. Men planerne er ikke særlig langt fremme endnu, fortæller Per Jørgensen.