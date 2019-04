Bekymret mor advarer: Søn blev lokket med slik

Kontakt endelig politiet

I gruppen får hun meget ros for at have delt historien. Mette Bonnich Kroll understreger, at hun ikke anklager parret for noget.

- Synes blot, det virkede lidt suspekt og upassende (...) Man hører jo så meget, så hvorfor ikke være på den sikre side og komme eventuelle forbrydere i forkøbet. Jeg ville have rigtig svært ved at tilgive mig selv, hvis der skete et andet barn noget, fordi jeg forholdt mig passiv og var stiltiende, skriver hun.

Hun har dog ikke anmeldt episoden til politiet.

- Det havde jeg ikke nok fakta til. Jeg slog det op i gruppen for at informere andre forældre og voksne i området, skriver hun til JydskeVestkysten.

Mette Bonnich Kroll skal imidlertid ikke tøve med at kontakte politiet alligevel, lyder det fra leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Syd, Preben Westh.

- Så kan vi gå ind og undersøge, om der er grund til bekymring. Man kan aldrig ringe for meget med sådan noget. Jeg tænker også, at hvis det først bliver lagt på Facebook, så er det, fordi man er bekymret, og så synes jeg, man skal dele det med politiet, siger Preben Westh.