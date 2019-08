Behovet er stort: Børn af misbrugere skal have deres eget hus

Hjælpeorganisationen Blå Kors ønsker i samarbejde med Aabenraa Kommune at oprette et Barnets Blå Hus i Sønderjylland.

- Der skal findes lokaler, der er hjemlige og hyggelige, hvor børnene kan lide at være, siger Christian Bjerre og tilføjer, at målgruppen er børn op til 14 år.

- To børn i hver skoleklasse vokser op i misbrugsfamilier, og halvdelen af dem vil få problemer senere i livet, så der er et stort behov. Der er nok at tage fat i, siger Christian Bjerre, der er generalsekretær i Blå Kors.

Folketinget har via en pulje afsat næsten 74 millioner kroner for perioden 2020-23 til børn og unge under 25 år, og fra den pulje har Blå Kors og Aabenraa Kommune søgt 7,3 millioner kroner til projektet.

Aabenraa: Står det til Blå Kors og Aabenraa Kommune, så vil der snart blive etableret et Barnets Blå Hus i Aabenraa, som skal være et sted for børn og unge, der er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.

Øge familiens trivsel

Bliver Barnets Blå Hus i Aabenraa en realitet vil det komme til at indeholde to hovedelementer. En rådgivnings- og behandlingsdel og en del med sociale aktiviteter med behandlingsmæssig effekt. Det er et tilbud til hele familien med barnets trivsel som omdrejningspunkt, og formålet er at styrke børnenes modstandsdygtighed over for konsekvenserne af deres svære livsvilkår.

Blå Kors har allerede stor erfaring med at drive Barnets Blå Hus. Organisationen har nemlig allerede fem af slagsen rundt omkring i Danmark, og målet er nu også at kunne tilbyde Sønderjylland et blåt hus.

- Vi regner med at få besked fra Socialstyrelsen i september eller oktober, og får vi bevilget pengene, vil vi kunne starte op i begyndelsen af det nye år, siger Christian Bjerre.

- Til den tid vil der så skulle ansættes to medarbejdere og tilknyttes et antal frivillige, fortsætter han.

Aabenraa Kommune har ingen direkte udgifter i projektet, men skal kun bidrage med medarbejderes tid til blandt andet møder. Samtidig vurderer kommunen, at projektet vil være et godt supplement til den tilbudsvifte, der allerede er i kommunen til børn og unge.