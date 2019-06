Begejstring fra løberne: Bjergmarathons nye ruter er kommet for at blive

Tilbagemeldingerne fra løberne har været begejstring over de nye ruter til Aabenraa Bjergmarathon, og de bliver derfor gentaget næste år. Her bliver der mulighed for at gå en halvmaraton, og måske bliver 10 kilometer ruten vendt om.

Aabenraa: I år var alt vendt på hovedet for arrangørerne bag Aabenraa Bjergmarathon med nye ruter og nye starttider. Alt gik godt og med over 3000 løbere vendte det lokale løb også den stagnerende kurve for deltagerantallet, som har været gældende de sidste år.

Tilbagemeldingerne fra løberne har også været meget positive, og derfor er ruterne fra i år også dem, der skal løbes næste år - med nogle fintuninger, som formand for bjergmarathon, Per Hussmann, siger det.

- Der var begejstring for de nye ruter og specielt for kombination af by og skov. Løberne har ikke sagt, at de savnede noget, så det har været utrolig positivt. Fra Shop i City Aabenraa er tilbagemeldingen også, at det var en god oplevelse, at løberne kom igennem gågaden, og butiksejerne er positive. Det eneste, der skal ske med ruterne til næste år er nogle finjusteringer i småtingsafdelingen, som løberne sikkert ikke engang registrerer, siger Per Hussmann.

At ruterne var lavet sådan, at maratonløberne løb samme sløjfe to gange bare i modsat retning på anden omgang, var en oplevelse, som gjorde en forskel for løberne.

- At skifte retning gjorde noget både oplevelsesmæssigt, løbemæssigt og visuelt, og der var nogle kvindelige maratonløbere, som løb og talte om, at her havde de ikke været før, for de kunne slet ikke genkende ruten, fordi de nu løb den anden vej, fortæller formanden.