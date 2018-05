Bedre tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Aabenraa: En forenklet forsøgsordning på voksenlærlingeområdet gør det nu mere attraktivt at ansætte voksne ledige over 25 år. Forsøget muliggør også, at det kan ske inden for alle erhvervsuddannelsesretninger.

Derfor vil virksomhedskonsulenter i både Sønderborg, Aabenraa og Tønder i den kommende tid kontakte virksomhederne i det syd- og sønderjyske område og gøre dem opmærksomme på de nye muligheder.

Forsøgsordningen omfatter ufaglærte ledige med mere end to måneders ledighed, ledige, hvis uddannelse er forældet og faglærte ledige med mere end seks måneders ledighed.

Virksomheder, der ansætter en af dem som voksenlærling vil få et tilskud på 40 kroner i timen i hele uddannelsesperioden.

- I Aabenraa Kommune har vi fokus på voksenlærlinge for at få ufaglærte og ledige voksne i gang på arbejdsmarkedet. Voksenlærlinge er et supplement til elever, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Ejler Schütt (DF) i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at flere virksomheder vil gøre brug af voksenlærlinge. Det giver noget til både virksomhed og den ledige. Virksomhederne får nogle medarbejdere ind, der har kvalifikationer med sig i bagagen, mens den ledige får en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, tilføjer næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget Kim Brandt.