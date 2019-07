Beboere klagede over biler ved stranden: Nu får de deres skilte

Politiet har godkendt Aabenraa Kommunes ansøgning om at sætte skilte op, der forbyder parkering på et lille areal ud til Flensborgvej, efter naboer til Sønderstrand har klaget over høj musik og støj fra stedet.

Aabenraa: Så er der definitivt gode nyheder til strand-naboerne ved Sønderstrand i Aabenraa.

Tidligere på ugen skrev vi - på baggrund af en række henvendelser igennem Aaben by - om frustrerede beboere, der var godt og grundigt træt af parkerede biler på et lille areal ud til Flensborgvej. De måtte nemlig døje med høj musik, nogle gange hele natten, mens de også kunne opleve farlige trafiksituationer, når bilisterne skulle væk fra stedet igen.

Nu har Syd- og Sønderjyllands Politi godkendt Aabenraa Kommunes ansøgning om forbudsskilte.

- Vi er i dialog med kommunen, og flere løsninger er i spil. Kommunen har søgt om tilladelse til, at der bliver sat færdselstavler op langs Flensborgvej, så der kommer et indkørselsforbud for motorkøretøjer - mens arbejdskørsel bliver tilladt - for at mindske problemet. Det er i forvejen forbudt at holde på cykelstien og fortovet. Den ansøgning har vi godkendt, skriver Mads Dollerup-Scheibel, kommunikationsmedarbejder ved politiet, i en mail til JydskeVestkysten.

Samtidig anbefaler politiet, at kommunen sætter stolper op, så det bliver fysisk umuligt at køre ind på græsplænen med biler. Stolperne kan være fleksible, så de kan tages op, når der skal slås græs.

- Desuden har vi foreslået, at kommunen - med hjemmel i ordensbekendtgørelsens paragraf 16 - udarbejder et ordensreglement for området, som efter godkendelse af politidirektøren kan slås op på området. Her kan det for eksempel fremgå, at der ikke må holde biler, motorcykler og knallerter på græsarealet, skriver Mads Dollerup-Scheibel.