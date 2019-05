Beboere er trætte af trafik - nu kommer politikerne

- Vi havde et oplæg med, og vi fik dem til at komme ud og se på forholdene sammen med teknisk udvalg, siger Ejner Bøgild.

Beboerne havde lejlighed til at diskutere sagen på et offentligt informationsmøde med formand og næstformand i vækstudvalget i den forgangne uge.

- Men vi kan ikke genkende de trafikmålinger, som kommunen har præsenteret. Allerede nu har vi mange store lastbiler og landbrugsmaskiner, der kører gennem Strandgade. Så vi mener fortsat, at det rigtige vil være at lave en ny vej ind til Krusmølle fra Varnæsvej, så trafikken ikke skal gennem Strandgade, lyder det.

Det er kommet frem i forbindelse med en ny lokalplan, der giver Krusmølle mulighed for at udvide.

Den nye lokalplan for området omkring Krusmølle tager højde for stedets udvikling mange år frem i tiden.Aktuelt er der dog kun planer om at bygge lagerfaciliteter og udvide produktionen af kildevand samt at opføre otte mobile campinghytter.

Ingen vej i udsigt

Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget, vil gerne komme beboerne i møde, men han ser ikke umiddelbart for sig, at kommunen skal anlægge en ny vej ind til Krusmølle.

- Vi vil kunne få ret meget trafiksikkerhed for de penge, som en ny vej vil koste. Men nu må vi se på sagen. Beboerne er trætte af den trafikale situation, og de har ikke megen tiltro til kommunens trafikmålinger. Det gør da indtryk, siger Tietje.

- Jeg tror, vi kan komme rigtig langt med for eksempel at hæve overfladen gennem Strandgade, indføre hastighedsbegrænsninger eller andre tiltag, mener han.

Fristen for at komme med indsigelser til lokalplanen for Krusmølle udløber den 3. juli. Philip Tietje er villig til at udvide fristen, hvis det bliver nødvendigt for at få Strandgade-beboernes betænkeligheder indarbejdet i planen.