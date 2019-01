Beboere er rystede: Levende hegn blev klippet i bund

Philip Langkilde og Erling Knudsen ærgrer sig over, at selv gamle træer er skåret ned. Foto: Claus Thorsted

En landmand gik radikalt til værks, da han efter aftale med kommunen klippede hegnene på begge sider af Stubbæk Stenbro. Levende hegn er ikke beskyttede af lovgivningen.

STUBBÆK:- Jeg er dybt rystet. Jeg har da aldrig set noget lignende. Sådan lyder kommentaren fra Philip Langkilde, efter at han kom hjem fra en spadseretur på den gamle vej, Stubbæk Stenbro, vest for Stubbæk. De gamle levende hegn på begge sider af vejen var klippet ned i en halv meters højde, og det har ødelagt den idylliske vej, mener han. Philip Langkilde kalder fremgangsmåden for ren vandalisme og har klaget til Aabenraa Kommune i håb at få en faglig begrundelse for den hårde medfart, som de levende hegn langs Stubbæk Stenbro har fået. Han flygter, at nedklipningen vil gå ud over dyre- og fugleliv i området. - Her har været et varieret liv af både fugle og insekter i det gamle og store træer i hegnet, lyder det. Philip Langkilde er ikke den eneste Stubbæk-borger, der er ked af den måde, hegnene er blevet klippet på. Erling Knudsen har været ude for at tage billeder af de nedklippede hegn og har lagt billederne ud på Facebook. - Der er simpelthen klippet for radikalt, siger han.

En gammel hovedvej Stubbæk Stenbro udgjorde i mange år en del af hovedvejen fra Kliplev over Ensted til Stubbæk og videre til Aabenraa.I dag er vejen spærret for biltrafik på midten ved Lundsbjerg Industrivej, og den bruges derfor mest af cyklister og gående.

Foto: Claus Thorsted Der er blevet lidt bart langs Stubbæk Stenbro. Foto: Claus Thorsted

Efter aftale Otto Pedersen, der er områdeleder på materialgården i Aabenraa, oplyser, at det er en landmand, der har stået for nedklipningen af de levende hegn, og at det er sket efter aftale med Aabenraa Kommune. - Jeg har i forvejen været ude og mærke nogle træer af, som jeg mente skulle blive stående, og han har selv ladet nogle flere træer stå, fortæller han. Otto Pedersen fortæller, at vejbelægningen holder længere, når de levende hegn på begge sider klippes. Hvis der er for meget skygge på vejen, når belægningen sjældent at blive tør, og det har den ikke godt af. Han understreger, at der går mange år imellem, at hegnene klippes helt ned.

Fuldt lovligt Ifølge Ann Britt Frostholm, som er naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, er de levende hegn ikke beskyttede af lovgivningen og derfor må både kommuner og private gerne klippe dem helt ned. - Men hegnene er ledelinjer for både råvildt, harer og fugle. Derfor ser vi gerne, at de bevares, siger hun. - Vi får efterhånden mange henvendelser både fra medlemmer og fra andre, der er bekymrede for de levende hegn. I øjeblikket er der gode penge i flis, og det har betydning for fældningen af læhegn. - Vi ser gerne, at de levende hegn beskyttes, og det har vi i flere omgange italesat over for politikerne på Christiansborg, tilføjer hun.