Politikerne i vækstudvalget for land og by skal fredag tage stilling til det ændrede forslag, og det får næstformand Erik Uldall Hansen (S) til at være mere positivt stemt over for planerne om at bygge i området. Sammen med sin partifælle i udvalget, Egon Madsen (S), og SF's Michael Christensen har han tidligere - uden held - forsøgt at skaffe flertal for, at der ikke måtte bygges så tæt som planlagt.

I hvert fald har Aabenraa Kommunes forvaltning efter den afsluttede høringsperiode været i gang med at rette lokalplanen til fra 27 til 20 grunde - ændringen ses ved, at de to rækker af grunde nærmest Dimen sløjfes til fordel for et grønt område.

De kom til at protestere forgæves i forhold til de 90. Det nikkede et flertal i byrådet ok til i januar.

Stollig: Beboerne på Dimen protesterede højlydt. 90 nye byggegrunde lige øst for det stille boligområde mellem Haderslevvej og Stolligvej - 27 lige vest for. Det var godt nok for galt, mente de.

Det er spiseligt

- Jeg må sige, det er meget bedre end det første forslag. Jeg tænker også, det vil være mere spiseligt for de lokale borgere, for det første forslag tog slet ikke hensyn til det eksisterende, siger Erik Uldall Hansen forud for mødet, hvor han også kan forvente at have formand Philip Tiejte (V) på sin side denne gang.

- Jeg vil gerne have, at vi ser, om vi ikke kan finde et bredt forlig i den her sag. Det nye forslag er et udtryk for, at vi gerne vil møde borgerne og politisk komme bredt i mål, forklarer Philip Tietje, der dog også har et øje på den kommercielle del af projektet:

- Spørgsmålet er, om vi er gået for langt ned i antallet af grunde i forhold til økonomien i det for udvikleren. Men jeg går ud fra, han sender os et høringssvar.