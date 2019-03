Felsted: Natten til torsdag opdagede en beboer på Hasselkær i Felsted, at der var noget helt galt. Det viste sig nemlig ifølge politiet, at der havde været en eller flere tyve inde i huset, mens beboeren lå og sov.

Tyven eller tyvene skaffede sig adgang til huset ved at bryde et vindue op, og der blev stjålet et fjernsyn.