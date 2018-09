Bankskandale sætter Aabenraa i et dilemma

- Jeg synes, det er meget beklageligt, at Aabenraa Kommune skal sættes i et sådant dilemma. Bankens ledelse misbruger jo vores og andre kunders tillid. Men min fordømmelse må ikke gå ud over de almindelige medarbejdere i Danske Bank, der gør deres arbejde rigtigt godt og ikke har noget med skandalen at gøre, siger han.

Det er viceborgmester Ejler Schütt (DF), der har rejst spørgsmålet i en mail til borgmesteren, og desuden opfordrer SF's byrådsmedlem, Michael Christensen, i et læserbrev kommunen til at genoverveje samarbejdet med Danske Bank.

Kommunen har nemlig de seneste to år haft kontrakt med Danske Bank om de daglige bankforretninger, og nu har to byrådsmedlemmer stillet spørgsmålstegn ved, om det også skal forblive sådan set i lyset af bankskandalen.

I kontrakten mellem Danske Bank og Aabenraa Kommune er der et gensidigt opsigelsesvarsel på ni måneder.I dagsordenen til økonomiudvalgsmødet på tirsdag skriver forvaltningen, at der vil være omkostninger forbundet med at skifte bank, men at det er svært på forhånd at gøre op, hvor store disse omkostninger er. Kontrakten med Danske Bank gælder de daglige bankforretninger. Herudover har kommunen aftaler med både Danske Bank og Sydbank om anbringelse af kommunens likvide midler.

Kontrakt

Aabenraa Kommune sendte sine bankforretninger i udbud i 2016, og her kom Danske Bank med det bedste tilbud. Banken og kommunen indgik i første omgang en aftale i to år, som gælder frem til den 1. oktober i år. Men i juni blev kontrakten forlænget til den 1. oktober 2019.

Selv om Ejler Schütt i sin mail til borgmesteren erklærer, at hans tillid til Danske Bank er væk, så er han alligevel indstillet på, at kommunen skal leve op til sine kontraktlige forpligtigelser overfor banken.

- Vi skal respektere kontrakten ellers kan det koste os penge. Der er ingen grund til at smide gode penge efter dårlige, lyder det fra viceborgmesteren.

- Men Danske Bank-skandalen skal med i overvejelserne, når kommunens bankforretninger igen skal i udbud, tilføjer han.

Michael Christensen fra SF henviser i sit læserbrev til Aabenraa Kommunes budgetforlig for 2019, hvor der står, at kommunen skal arbejde aktivt med FN's 17 verdensmål. Blandt disse mål er, at bekæmpelsen af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

- Det må være en naturlig konsekvens, at kommunen stærkt overvejer at skifte til en bank, der arbejder ud fra det samme værdisæt, som byrådet har besluttet at gøre, skriver Michael Christensen blandt andet.