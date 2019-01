Bankrøvere fra Tinglev har måske været på spil igen

To maskerede mænd begik torsdag eftermiddag et bankrøveri i Vestjylland, der til forveksling ligner bankrøveriet i Tinglev.

Tinglev/Astrup: Sidste torsdag blev Den Jyske Sparekasse i Tinglev udsat for et røveri begået af to engelsktalende og meget maskerede mænd. Nøjagtig en uge efter var den så gal i Vestjylland. Torsdag eftermiddag lige efter lukketid blev Faster Andelskasse i Astrup, der ligger mellem Videbæk og Skjern, udsat for et røveri, der ligeledes blev begået af to maskerede, engelsktalende mænd, der slap afsted med et større kontantbeløb.

Under begge røverier blev personalet på engelsk beordret ned på gulvet, og politiet vurderer, at det er de samme personer, der står bag begge røverier.

- Omstændighederne ved de to røverier ligner hinanden så meget, at der næppe er tale om et tilfælde. Vi kontakter nu Syd- og Sønderjyllands Politi for yderligere efterforskning af de to sager, siger lederen af lokalpolitiet i Herning, Henning Præstegaard til DR P4 Midt & Vest.