Banko-strid går op i røg i grænselandet

Støtteforeningen for Kruså Forsamlingshus har set sig sur på andre bankoarrangører i området, fordi de lader deres gæster spille banko og ryge samtidig. Fra Smedeby Kro melder man hus forbi, fordi der ikke er adgang for offentligheden, og så gælder rygeloven ikke.

- Der kom en ny arrangør af banko, og han fik af den nye ejer af huset tilladelse til, at der må ryges, tilføjer Mona Gravdal, som både har kontaktet Arbejdstilsynet og politiet for at forfølge sagen.

- Det var fint nok, at rygeloven kom, hvis vi alle skulle rette os efter reglerne. Der er nogle, som ikke overholder dem, og det har vi kæmpet med i gud ved, hvor mange år, siger Mona Gravdal, som mener, at det især gik galt med Per Vadgaard Nielsens køb af Smedeby Kro i 2013.

Kruså: Der er konkurrence om bankodeltagerne i grænselandet, og nu melder Mona Gravdal, kasserer i støtteforeningen for Kruså Forsamlingshus, at hun har fået hele pladen fuld. Hun mener, at flere andre udbydere af banko i Kruså-området har en fordel, fordi de - ulovligt - lader deres deltagere ryge under spillet. Det gælder Bingo-Halle Krusau og foreningen "USV Glæde", der lejer sig ind på Smedeby Kro mellem Bov og Kruså.

Mona (Gravdal, red.) er tosset over, at alle sammen sidder og spiller banko på Smedeby Kro, og at der ikke sidder nogen hos hende selv. Nu vil hun have det lukket hos os, så hun kan få alle spillerne tilbage. Det får hun bare ikke.

Med Bingo-Halle i Krusau er problemet ifølge Mona Gravdal, at man omgår lovgivningen med et rygerum.

Og den manglende mulighed for at ryge har kostet bankodeltagere i Kruså Forsamlingshus.

- Der skal være lige vilkår. Fri konkurrence er fint, for så kan man bare tilbyde et bedre produkt, fastslår hun.

Mona Gravdal, som selv er ikkeryger, er egentlig glad for, at der ikke må ryges, men - for sådan ét er der nemlig:

"Rygelov gælder ikke her"

Det er imidlertid ikke uden grund, at hverken politiet eller Arbejdstilsynet har stoppet for rygning under bankospillet på Smedeby Kro, mener han, for lovgivningen er nemlig ikke helt enkel, når det gælder rygning.

- Arbejdstilsynet har sendt en mand ned til os for at foretage en kontrol, og der er ikke foretaget noget efterfølgende. Han sagde, det var i orden, fordi det var et lukket selskab, forklarer Per Vadgaard Nielsen.

Det er støtteforeningen USV Glæde, som arrangerer bankospillene, og der kræves medlemskab for at deltage, så der er ikke fri adgang for offentligheden. Per Vadgaard Nielsen understreger over for avisen, at der sættes en stopper for rygningen, hvis myndighederne beslutter, at det skal ske jævnfør rygeloven.

JydskeVestkysten har også talt med bankoarrangøren på Smedeby Kro, Karl-Heinz Schulz fra støtteforeningen "USV Glæde", men han ønsker først at give sit syn på sagen, når han har overstået et hospitalsophold.