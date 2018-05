Banken sagde ja: Ny friskole er klar til august

Jesper Schultz står i spidsen for Lindeskolens forældrekreds. Han glæder sig over, at det endelig er lykkes at skabe grundlaget for en ny friskole i Aabenraa og er sammen med de øvrige forældre klar til at smøge ærmene op. Arkivfoto: Mette Christine Schulz

Lindeskolen har fået grønt lys af banken, selv om elevtallet stadig kun er på 24. Skoleledelsen har ansættelsessamtaler i næste uge.

Aabenraa: Aabenraa får en ny friskole til august. Det er en realitet, efter Merkur Andelskasse har nikket ja til at spænde det nødvendige, økonomiske sikkerhedsnet ud under Lindeskolen. - Selv om vi ikke er oppe på 30 elever endnu, så mener de, at der er grundlag for, at vi kan starte. Så vi er bare glade, siger Lone Hauch Jepsen, der sammen med Allan Davies Madsen udgør ledelsen på den nye friskole. Der er budgetteret med, at der skal 35 elever til for at kunne drive en fornuftig forretning. Lige nu er der 24 skrevet op. - Men vi har fem hjemmebesøg alene i denne her uge, og vi er sikre på, at når vi nu kan melde ud, at skolen starter til august, så skal vi nok få de sidste indmeldinger, siger Lone Hauch Jepsen.

Lindeskolen Lindeskolen er en friskole for elever fra 0. klasse til 10. klasse.



Det koster 1400 kroner om måneden at have et barn på skolen. Der er 30 procent rabat fra og med barn nummer to.



Skolen vil også tilbyde SFO. Her er prisen 900 kroner om måneden - plus 100 kroner ekstra, hvis man også har brug for morgenpasning.

Lejekontrakt underskrives Med bankens godkendelse kan initiativgruppen bag friskolen endelig få skrevet lejekontrakten med Kolstrup Boligforening under, så man kan rykke ind i den tidligere børnehave på adressen Præsteskoven 4-6 og komme i gang med at male, og hvad der ellers skal til for at gøre bygningen skoleklar. - Og allerede i næste uge har vi ansættelsessamtaler, oplyser Lone Hauch Jepsen, der sammen med Allan Davies Madsen bliver en del af undervisningsteamet, der efter planen kommer til at bestå af i alt fire lærere og en pædagog. - Hvor mange vi præcist lander på, afhænger af, hvad vi ender med af elever, tilføjer hun dog.