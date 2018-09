Balladen i Holbøl: Fratrådt menighedsråd tæt på at blive erstattet

Det ser nu ud til, at et nyt menighedsråd kan indtage Holbøl Kirke den første søndag i advent. Foto: Claus Thorsted

Det var dramatisk, da Holbøls menighedsråd forsøgte at få sin egen sognepræst fyret og selv endte med at gå. Men nu ser det ud til, at nye sognebørn overtager rådsstafetten.

Holbøl: Menighedsrådet for Holbøl Sogn nedlagde i samlet flok sit hverv pr. 1. august i protest mod sognepræst Kristian Ditlev Jensen, som blev forsøgt fyret. Derfor skal der findes et nyt råd til de resterende to år af valgperioden. Forleden blev der holdt informationsmøde og opstillingsmøde til suppleringsvalg, og det fik umiddelbart den ønskede udgang. Der blev valgt en liste med seks kandidater og tre suppleanter. Det skete dog ikke uden, at præst og provst måtte forholde sig til sagen om det tidligere menighedsråds afgang. - De, der spurgte, gjorde det ud fra et ønske om at vide, om der ville blive uro omkring det, om de ville stikke hånden i en hvepserede, hvis de nu stillede op til menighedsrådet. Det syntes både sognepræsten og jeg med sindsro, at vi kunne svare nej til, siger provst Kirsten Sønderby.

Der er tradition for fredsvalg i sognet. Jeg tror ikke, man har haft kampvalg i 40 år. Kirsten Sønderby, provst