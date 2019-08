De seneste vandprøver har vist, at der er for mange bakterier i vandet ved to af kommunens strande. Det gælder Sønderstrand Nord i Aabenraa og standen neden for Fakkelgården ved Flensborg Fjord.

AABENRAA: Weekendens vejr lokker med sol og høje temperaturer. Men skulle man få lyst til en dukkert, er det en god idé ikke at gøre det ved Sønderstrand i Aabenraa eller ved Fakkelgården i Kollund.

De vandprøver, som kommunen løbende får foretaget de to steder, har nemlig vist, at der er et for højt bakterieindhold i vandet, og derfor fraråder kommunen badning.

For nogle dage siden var det den sydlige del af Sønderstrand, det var galt med. Her er bakterieniveauet i følge de seneste målinger igen nede på et acceptabelt niveau.

Men til gengæld er niveauet for højt ved kommunens absolut mest benyttede strand - nemlig Sønderstrand Nord i Aabenraa.

Derfor var det blå flag lørdag pillet ned fra strandens flagstang og et lidt undseligt skilt bekendtgjorde, at badning frarådes.

Kommunen holder nu øje med vandkvaliteten ved stranden og melder ud, så snart den igen er i orden.

I modsætning til Sønderstrand Nord har stranden ved Fakkelgården ikke det blå flag.