Bager lukker efter 14 år: Indehaver ramt af stress

Tinglev: - Vi har haft 14 fantastiske år, men nu er det slut.

Der findes ikke længere et Brogaards Bageri på Centerpladsen i Tinglev. Efter længere tids sygdom og fejlslagne forsøg på at sælge bageriet og forretningen har indehaveren ikke set nogen anden udvej end at lukke og indgive en konkursbegæring.

- For to en halv måned siden lå jeg i sengen og begyndte pludselig at græde. Da jeg stod op, kunne jeg ikke mærke mine ben og tog til lægen. Efterfølgende blev jeg indlagt på sygehuset og fik at vide, at jeg var ekstremt kraftigt ramt af stress. Af både en læge og en psykolog fik jeg samtidig at vide, at jeg ikke skulle være bagermester mere, siger Thomas Brogaard.

Den 47-årige bagermester har været sygemeldt i to en halv måned, og i den periode har han forsøgt at sælge sin virksomhed uden held.

- Selv om vi aldrig har haft røde tal, har jeg ikke kunnet sælge det, og derfor er vi tvunget til at lukke, siger Thomas Brogaard.