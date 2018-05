Bager ånder lettet op: Rotten gik i fælden

Rotten blev fanget af et videokamera i et vaskerum sidst på eftermiddagen lørdag i pinsen, og lige siden har den drevet gæk med eksperterne, der har forsøgt at fange den. I lørdags gik den så ikke længere, og det er bageren fra Tinglev meget glad for.

Mens SuperBrugsen i Tinglev allerede har fået lov til at genåbne, så vil der gå endnu nogle dage, inden Brogaards Bageri igen kan lange rundstykker og kager over disken.

I weekenden sørgede en fælde for, at rotten blev aflivet.

Tinglev: En uge skulle der gå, før det endelig lykkedes at få ram på den rotte, der har været årsagen til, at SuperBrugsen og Brogaards Bageri, der holder til i en bygning på Centerpladsen i Tinglev, i flere dage har måttet holde lukket.

En hård tid

- Det bliver næsten to uger, at vi har måttet holde lukket, og det har været en hård tid, siger Thomas Brogaard.

Økonomisk regner og håber Thomas Brogaard at holde skindet på næsen, selv om der er røget en del omsætning på grund af de mange lukke-dage.

- Jeg håber at komme helskindet ud af det rent økonomisk, da vi er forsikret mod skadedyr, men det er ikke kun omsætningen, det drejer sig om. Mit varemærke er også blevet beskadiget, siger Thomas Brogaard og tilføjer, at mens rottejagten har stået på, har der været et godt samarbejde med SuperBrugsen.

- Vi har lejet os ind i den bygning, hvor SuperBrugsen holder til, og vi har haft en god dialog, siger han.

Men nu glæder Thomas Brogaard sig til, at der igen kommer gang i bageriet, og han møder fornem opbakning fra personalet.

- Personalet er ved godt mod, selv om det også har været en hård tid for dem, og alle er mødt op mandag for at hjælpe til med at gøre rent, siger Thomas Brogaard.