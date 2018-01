Bagefter kan vi tale om fodbold

- Det er så fedt at komme ned til grænsen, så kan jeg nemlig komme i Fleggaard. Det har jeg kun prøvet en gang før. Fleggaard er et fedt sted. Hvor mange af jer har været der?

Hele denne uge er forfatteren bag de populære børnebøger om drengen Iqbal Farooq på turné rundt på skoler i Aabenraa Kommune, og tilsyneladende er det til stor fornøjelse for både eleverne og for forfatteren, der har en fortid som minister i Helle Thorning Schmidts regering.

- Jeg ville faktisk have været politibetjent, men så læste jeg at man skulle have dansk indfødsret. Og jeg var så dum dengang, at jeg troede det betød, man skulle være født i Danmark. Men det betød bare, at jeg skulle have et dansk pas. Så jeg blev altså forfatter i stedet.

- Jeg var det, men vist kalder klassens klovn. Jeg kunne ikke sidde stille i timerne. Så jeg fik skæld ud og blev sendt udenfor. Men det var heldigt, for jeg tilbragte rigtig megen tid på skolens bibliotek, hvor jeg læste en masse. Man skal huske at læse sindssygt meget.

Manu Sareen afslørede, at Iqbal i virkeligheden er ham selv, og at de fleste andre personer også eksisterer i virkeligheden, selv om de har fået andre navne i bøgerne.

Iqbal på film

Han havde forsamlingens fulde opmærksomhed, da han berettede om nogle af sine værste drengestreger, og afkrævede et løfte om, at børnene i Kollund under ingen omstændigheder måtte gøre det samme.

En af knægtene kunne ikke love på forhånd, at han ikke ville kopiere den unge Manu Sareens skarnsstreger. Så han måtte op at stå og sværge højt og helligt, inden forfatteren fortalte om dengang han sammen med nogle andre drenge var kommet til at tænde ild til noget affald, og brandvæsnet kom susende.

Hele flokken måtte også love, at tie stille med indholdet i Manu Sareens næste bog om Iqbal, som snart udkommer.

Her kan vi kun afsløre, at Nordkorea og en meget vigtig taske indgår i handlingen.

Manu Sareen kom på et tidspunkt til at fortælle eleverne, at han interesserer sig for fodbold, og det affødte straks masser af spørgsmål fra især drengene om, hvilke klubber og spillere, som forfatteren synes bedst om.

- Nej ikke nu. Bagefter kan vi tale om fodbold, lovede Manu Sareen.