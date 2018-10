Bagedyst-vinder hypnotiserer Sønderjyllandshallen

Aabenraa: To spektakulære shows kan snart opleves i Musik & Teaterhuset - Sønderjyllandshallen.

Onsdag 24. oktober gælder det "Abandoned - Forladte steder" med Jan Elhøj og Morten Kirckhoff. I forlængelse af deres succes med bøgerne "Abandoned Vol. 1-4", DR2 serien "Alt forladt" og deres udsolgte foredragsturne "Abandoned" kommer de med et nyt foredrag om deres utrolige rejser. "På nye eventyr" er historierne fra de mest absurde og skøre steder, de har besøgt i nogle af de 35 lande, hvor de har fundet forladte steder.

Og det er også et indblik i de oplevelser og situationer, som de ikke planlagt og utilsigtet havner i. Med humor og mandsmod møder de vilde typer, snakker sig ud af pressede situationer og gemmer sig for vagterne i mørket. Og så deler de ud af deres rejseoplevelser i smukke og utrolige billeder, hvor de ofte er de eneste, som får mulighed for at opleve disse steder, inden de forgår for evigt.