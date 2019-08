Badning: Nye prøver afgør om det blå flag kommer op igen

Selv om kommunen har pillet det blå flag ned fra Sønderstrand i Aabenraa, er der stadig chancer for, at stranden igen kan få topkarakter i år. Det afhænger af de kommende badevandsprøver.

Aabenraa: Ved Sønderstrand i Aabenraa tages der prøve af badevandet 20 gange i løbet af sæsonen. En enkelt prøve taget i sidste uge viste et for højt indhold af E. coli-bakterier, som tyder på, at der er kloakvand i badevandet.

Hans Odgaard, der er biolog ved kommunen, betegner det ikke som nogen alvorlig overskridelse. men en overskridelse er det dog, og det betyder, at badevandet ikke længere har karakteren udmærket, som er kravet for at få tildelt det blå flag.

Prøven viste et E. coli-tal på 1070, og reglen er, at det blå flag skal ned, hvis prøver er på over 1000.

Tirsdag tages en by badevandsprøve, og hvis den er i orden, så må kommunen gerne hejse det blå flag igen.

- Det er endnu for tidligt at sige, om vi kan få det blå flag ved Sønderstrand næste år. Det kommer an på en samlet analyse af alle de badevandsprøver, der tages i år, forklarer Hans Odgaard.