Badmintonklub går efter oprykning

Aabenraa: Aabenraa Badmintonklub spiller den fjerde og sidste hjemmekamp i grundspillet i 2. division søndag den 14. november. Det sker klokken 14 mod Viby i Aabenraa Arena. Kampen er afgørende for, hvorvidt holdet kommer i opryknings- eller nedrykningsspillet til foråret, da man aktuelt er placeret som nummer fem af otte hold i 2. division, hvoraf fire spiller med i oprykningsspillet, mens fire hold skal kæmpe om at undgå nedrykning.

- Vi er i en position, hvor vi næsten kan afgøre det helt selv, om vi vil i oprykningsspillet eller ej. Vi går efter og skal bruge alle tre point mod et hold, der har været rigtig gode til at skrabe point sammen i alle deres holdkampe. Det vil derfor kræve, at alle præsterer på samme høje niveau, som de har gjort i de sidste fire holdkampe. Samtidig vil vi have resultatet fra Kolding mod Odense at skele til, da denne afgør, om vi eventuelt kan nøjes med to point, udtaler cheftræner Jonas Lyskjær.