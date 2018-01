Både voksne og børn frygter cykeltur til Tinglev

Trafikken på Todsbølvej mellem Bolderslev og Tinglev er så voldsom, at der skal en cykelsti til. Det mener Dorte Møllvang Snabe, der har stor opbakning i lokalområdet. Udvalgsformand er villig til at se på planen for cykelstier.

Bolderslev: Der er én undervejs i Løjt, de vil mægtig gerne have én ved Hellevadvej i Rødekro, som JydskeVestkysten skrev forleden, og nu genfremsættes ønsket om at få én fra Bolderslev over Todsbøl til Tinglev. En cykelsti. - Trafikken er blevet voldsommere og voldsommere, og der køres altså stærkt på Todsbølvej. Så ved jeg godt, der går busser, men vi vil jo gerne have, at de unge mennesker holder sig i form. Ingen sender deres børn ud på vejen, siger Dorte Møllvang Snabe, som deler ønsket om cykelstien med andre beboere i Todsbøl, Gåskær og Lovtrup Vestermark. Det vidner ikke mindst mange Facebook-opslag om. - Jeg ved, cykelstien er med på listen, men snakker vi fem, ti eller femten år? Den mest omfattende løsning omfatter både en cykelsti fra Bolderslev til Tinglev via Lovtrup og en cykelsti, der forbinder Bolderslev med Hjordkær. - Men det kan vel laves i etaper, for strækningen mellem Bolderslev og Hjordkær er lige så forfærdelig. Tænk, hvis vi alle kunne cykle til den nye arena fra Tinglev via Bolderslev til Hjordkær, og koble os på via enten Rødekro eller Aabenraa. Så kan vi alle komme til arenaen uden at have bil. Det bør man også tænke på, hvis Aabenraa skal være hovedby, mener Dorte Møllvang Snabe.

