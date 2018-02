Både Kassel og Silkeborg har et godt øje til julehjertebyen i Aabenraa

Silkeborgs eventkoordinator, Claus Broe, har fået til opgave at sørge for den rette julestemning i byen gennem en juleby som den i Aabenraa, og han har fået lovning på hjælp fra produktionshøjskolen.

Planen er, at han skal på besøge de frivillige i Aabenraa for at se, hvordan de laver de kopier af gamle Aabenraa-huse, der tilsammen udgør Julehjertebyen på Storetorv hvert år i december.

AABENRAA: Snart skal eleverne på Silkeborg Produktionshøjskole til at lave kopier af nogle af Silkeborgs kendte bygninger. Deres værkstedslærer, Kent Vangede Krogsgaard, har kontaktet Julehjertebyen i Aabenraa for at hente inspiration.

Også tysk interesse

Silkeborg er langt fra den første by, der viser interesse for Julehjertebyen i Aabenraa.

- Vi har gennem flere år haft citychefer fra andre danske byer på besøg i julehjertebyen, forklarer Malene Bruhn, der er tovholder for Julehjertebyen i Aabenraa.

- Vi har faktisk også haft besøg fra Tyskland, hvor der jo er tradition for julemarkeder. Der har blandt andet været et hold fra Kassel, som havde været rundt i hele Norden for at se på julemarkeder. De faldt for julehjertebyen i Aabenraa på grund af, at vi har kopier af de gamle huse. Tyske julemarkeder består jo som regel af en række ens boder, tilføjer hun.

Ifølge Malene Bruhn har der også været stigende interesse fra busselskaber, som ønsker at arrangere ture til Julehjertebyen i Aabenraa i ugerne op mod jul.

- Via Karsten Justesen fra Destination Sønderjylland har vi fået henvendelser om programmet for december i år, fordi busselskaber gerne vil tilbyde ture hertil. Men programmet er altså ikke helt på plads endnu, siger Malene Bruhn.

Hun understreger, at der er grænser for, hvor mange mennesker der er plads til i julehjertebyen ad gangen. Der er tryk på i weekenderne, mens der godt kan blive plads til et busselskab eller to på hverdage.