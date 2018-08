Pengene er ikke afsat på budgettet, så de skal findes, når politikerne skal til at kigge på økonomien for de kommende år.

Det er nemlig ikke helt ukompliceret, når trafikken skal reguleres, arrangementerne skal terrorsikres, og man samtidig skal sørge for, at der er den adgang til torvet, som arrangementet kræver.

AABENRAA: Når der er arrangementer på Storetorv - for eksempel Aabenraa Bjergmarathon, gourmetfestival eller julehjerteby - bruger Aabenraa Kommune mange ressourcer på at hjælpe arrangørerne med de rette afspærringer.

Per Hussmann, formand for Aabenraa Bjergmarathon.

Hvis man gerne vil bruge bymidten til aktiviteter, skal man også sørge for, at faciliteterne er til det.

Begejstring

Per Hussmann, der er formand for Aabenraa Bjergmarathon, er glad for, at forslaget er kommet på bordet.

- Det giver rigtig god mening - ikke bare for os, men også for andre arrangører, der bruger Storetorv.

- Vi bruger mange ressourcer på afspærringerne ved torvet, for der er sikkerhedskrav at tage hensyn til, og samtidig skal både redningskøretøjer og løbere kunne passere, siger han.

- Det er et super godt signal at sende. Hvis man gerne vil bruge bymidten til aktiviteter, skal man også sørge for, at faciliteterne er til det, fastslår Per Hussmann

Malene Bruhn, der står for julehjertebyen på Storetorv hvert år i december, er først og fremmest interesseret i, at det trafikale og afspærringerne fungerer.

- Det skal virke, for jeg skal ikke ud og dirigere trafik midt i det hele, siger hun.

Hvordan kommunen får det til at fungere, vil hun dog ikke blande sig i.