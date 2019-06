Autobranchen og EUC Syd sætter spot på kvinder i uddannelsen

Giver god mening

EUC Syd er blandt de første skoler i Danmark, som får undersøgt trivslen blandt kvinderne sammen med Autobranchen Danmark.

- Det giver god mening at være med i samarbejdet. Vi ønsker kun det bedste for de brancher, vi arbejder med, og som skole kan vi ikke være ligeglade. Vi kan også se, at manglen på lærlinge begynder at sætte ind, og selvfølgelig må vi alle tage del i at gøre noget, siger Søren Nees Priisholm, der er afdelingschef på EUC Syd.

Det er i øvrigt ikke kun på værkstedet, at autobranchen har brug for kvinder.

Branchens kønssammensætning afspejler nemlig ikke, at beslutningerne om køb af bil i høj grad er influeret af kvinder.

85 procent af købsbeslutningerne influeres af kvinder, og 68 procent af alle nye biler købes af kvinder ifølge The Automotive Institution (US).

Derfor er der brug for kvinder i alle dele af autobranchen.