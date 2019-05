Atter tid til af få vasket de frække biler

Padborg: Fredag, lørdag og søndag vil der blive gasset op i Padborg Park. For fjerde år i træk er Padborg Park nemlig vært for bilfestivalen Danmarks Hurtigste Bil, og det kommer ikke til at gå stille af sig.

- Danmarks Hurtigste Bil er en bilfestival for bilentusiaster i alle former, størrelser og aldre. Her er plads til den seriøse motorsportsudøver og til dem, der gerne vil ned og straffe asfalten i deres gamle Opel Kadett, siger Rikke Hein, der er eventkoordinator for Danmarks Hurtigste Bil.

Padborg Park åbner dørene til weekendens bilfestival fredag klokken 12, og foruden streetrace og drifting bliver der også brændt dæk af, vasket biler af letpåklædte kvinder, og både fredag og lørdag er der koncert og fest om aftenen. En lang række udstillere vil alle tre dage samtidig være med til at sætte kolorit på festivalen, og for de interesserede bliver årets Miss Danmarks Hurtigste Bil fundet lørdag.