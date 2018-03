Atletik-flagskibet udklækker de store talenter - men der er plads til alle

Mange unge atleter på eliteplan har fået deres atletikopdragelse i AaIG, Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening. Her har man en særlig evne til at spotte og udvikle de allerdygtigste. Men selvom klubben er stolt af at sende unge mennesker ud i verden og konkurrere, bryster den sig også af at være et sted, som rummer alle.

- I princippet er det bare et solidt stykke arbejde, måske blandet med lidt held indimellem, men i grunden et vedholdende stykke slid, siger Helge Laursen, som efter 31 år som formand ad tre omgange nu sidder i atletikudvalget.

Hammerkaster Lise Lotte Jepsen, spydkaster Mikkel Bach Garbrecht, kuglestøder Kristoffer Thomsen, sprinter Mathilde Kramer og hækkeløber Anne Møller. Bare for at nævne nogle få.

- Hun er et godt eksempel på, hvordan vi udvikler talenter, og hvordan vores trænere arbejder, for hun har prøvet rigtig mange ting, inden hun fandt sin hylde. Da hun kom til os for cirka seks år siden, ville hun helst springe, men der var vores trænere gode til at se hendes potentiale inden for noget andet, siger Kenny Bach.

- De skal igennem både spring, kast og løb, for der er altid et eller andet inden for atletik, som du er bedst til, og det er ikke sikkert, det er lige den disciplin, du tror. Det er vores trænere rigtig dygtige til at spotte, understøtte og bygge videre på, siger han og fremhæver det lokale stortalent i hammerkast, 17-årige Lise Lotte Jepsen, som i sommer var til U18-VM i Kenya.

Kenny Bach Andersen peger på foreningens princip om, at alle atleter, der begynder i AaIG, ikke bare kan lægge sig fast på en enkelt disciplin på forhånd. På den måde sikrer man, at der ikke går skjult naturtalent tabt.

Trænere udefra

I bestræbelserne på at give klubbens mest talentfulde atleter de optimale betingelser, henter AaIG - som supplement til de lokale trænere - også assistance udefra. Eksempelvis kommer atletiktræner Tom O. Jensen fra Esbjerg et par gange om måneden for at træne med Lise Lotte Jepsen, og AaIG-atleterne besøger også jævnligt andre klubber, for eksempel i Aarhus, for at få et skud inspiration. Det sker med støtte fra det kommunale institution, Elite Aabenraa, som arbejder med talentudvikling og eliteidræt sammen med foreningerne.

- Dem får vi en del støtte fra. Vi har også fået nogle gode kontakter og et stærkt netværk, fordi vi efterhånden har fået et godt ry i atletikkens verden. Dermed har vi forholdsvis let ved at lave aftaler, for de andre klubber vil gerne have besøg af vores gode folk, siger Helge Laursen.

For et par år siden oplevede AaIG en udtynding, som gjorde et stort indhug i klubbens talentmasse. Eksempelvis rejste sprinter Mathilde Kramer til København for at studere. Forinden havde hendes dygtige træner Poul Beck også taget turen over bæltet, og de er nu forenet i Frederiksberg Atletik og Motion. Helge Laursen og Kenny Bach erkender, at AaIG derfor er nede i en mindre talentmæssig bølgedal.

- Men vi må altså bare sande, at vi bor i udkantsdanmark, og derfor er vi kun stolte over, at vi kan levere atleter på så højt niveau. Man kan altid ærgre sig over, at vi ikke har været i stand til at holde på dem, men sådan er det bare. Derfor er vi også fuldt ud klar over, at det er i ungdomsrækkerne, vi kommer til at udrette noget, siger Helge Laursen.

- Den slags giver naturligvis et vakuum, men samtidig kan det være springbrættet for dem, der ligger lige under, når de ser, hvor langt deres forbilleder er kommet, siger Kenny Bach.