Asta drømmer om et bofællesskab

Kommunen har sat det tidligere plejehjem Bolderslev Midtpunkt, til salg. Asta Danielsen fra Bolderslev vil gerne omdanne det til et bofællesskab med beboere over 50 år.

Hun holder nu et ganske uformelt møde i Bolderslev Forsamlingshus, for at finde ud af, om der er andre end hende i lokalområdet, der går og drømmer om at flytte i et bofællesskab.

En af dem, der prøver at gøre noget ved drømmene, er Asta Danielsen fra Bolderslev. Hun har fået et godt øje til det tidligere plejehjem Bolderslev Midtpunkt, som Aabenraa Kommune gerne vil sælge.

Bolderslev: Når børnene er flyttet hjemmefra, er der mange, der drømmer om at flytte ind i et bofællesskab, hvor man har sit eget, men også har mulighed for at være sammen med andre og lave fælles aktiviteter.

Passe på hinanden

- Jeg forestiller mig, at tanken om at flytte i bofællesskab er en proces, der skal modnes hos nogen. Men jeg kan se mange muligheder: Dem, der ikke er på arbejde, kan passe hunde, og når man er på ferie, er der nogen til at se efter ens bolig, siger Asta, der bor i Bolderslev med sin mand. Hun har to døtre og fire børnebørn, men de bor alle i København.

- Min tanke er, at alle beboerne skal have deres eget hjem med alt, hvad der hører til. Det er ikke sådan, at man nødvendigvis skal spise sammen hver aften, siger Asta Danielsen.

Hun har ikke lagt sig fast på, hvordan økonomien skal skrues sammen, men på mødet på onsdag vil hun gøre rede for de tanker, hun selv har om et bofællesskab i Bolderslev.

- Der er klart, at alle, der vil være med, skal have medbestemmelse om, hvordan tingene skal være, siger Asta.

Hun mener at Bolderslev er en attraktiv by. Der er er godt sammenhold og et godt foreningsliv, og så er borgerne sammen med kommunen ved at udarbejde en udviklingsplan for byen.