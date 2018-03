Arwos om kritik: Det gælder om det store perspektiv

For Arwos handler ny tekstil-ordning om at øge mængden af genbrug i samfundet og skaffe kunderne den lavest mulige takst. Men direktør Christian Udby Olesen synes også, selskabet har et godt samarbejde med genbrugsbutikkerne.

Aabenraa: Der er plads til både genbrugsbutikkerne og Arwos på markedet for genbrugstøj.

Det mener Christian Udby Olesen, direktør i Arwos.

- Jeg tænker, at det gælder om det helt store perspektiv, nemlig at vi skal øge mængden af genbrug i samfundet så meget som overhovedet muligt, så vi minimerer vores miljøbelastning. Dernæst arbejder vi hele tiden på at minimere omkostningerne for vores kunder i hele kommunen og på at gøre det så nemt som muligt at genbruge, siger Christian Udby Olesen.

En ny ordning, som gør det muligt for folk at aflevere slidt tøj sammen med pap og papir, skaber bekymring blandt genbrugsbutikkerne, fordi de er bange for at miste omsætning. Arwos-direktør understreger, at der på de poser, der udleveres til kunderne, klart vil fremgå, at brugbart tøj stadig bør afleveres til den nærmeste genbrugsbutik.

- Så vi gør, hvad vi kan. Men samtidig vil vi gerne have det kasserede og slidte tøj, folk normalt putter i brændbart, så vi kan bruge det i stedet for at brænde det af. Det er et godt tilbud til vores kunder, så de kan få optimeret deres genbrug let og så enkelt som muligt. Det er det, vi er sat i verden for, siger Christian Udby Olesen.