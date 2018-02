Arwos kan vente skatteregning på 330 millioner

En landsretsdom, der blev afsagt for nylig, kan betyde, at vandafledningsafgiften i Aabenraa stiger voldsomt. Men først skal sagen i Højesteret.

AABENRAA: Hvis ellers Skat får medvind i Højesteret, kan forbrugerne i Aabenraa risikere at skulle af med en del flere penge i vandafledningsafgift i de kommende år.

Forsyningsselskabet Arwos, der betjener borgerne i Aabenraa Kommune, har nemlig en skatteregning på 330 millioner kroner hængende over hovedet.

Borgmester Thomas Andresen orienterede økonomiudvalget om situationen i den forgangne uge.

- I værste fald kan det betyde, at vandafledningsafgiften stiger med cirka ti kroner per kubikmeter i årene fremover, forklarede borgmesteren.

Det er dog ikke kun Arwos, der er i denne situation. Den kommende højesteretssag kan få betydning for alle de forsyningsselskaber, der blev udskilt fra kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006.

- Dengang blev bygninger, kloakledninger og den slags værdifastsat, og Skat mener, at værdien generelt blev sat for højt. Det betød at forsyningsselskabernes efter Skats mening fik alt for stor afskrivning, forklarer kommunaldirektør Tom Ahmt.

Der skulle sættes pris på forsyningsselskabernes værdier til trods for, at de reelt aldrig vil komme i åben handel, fordi de kun har værdi for den myndighed eller det offentligt drevne selskab, der har ansvaret for forsyningen.