Arwos fik overskud på 134 millioner

Tilslutningsbidrag fra datacentre og en højesteretsdom, der faldt heldigt ud, er baggrunden for et særdeles pænt resultat hos forsyningsselskabet Arwos.

Men pengene skal op af kassen igen, forklarer Arwos' økonomidirektør Svend Erik Jørgensen. De skal jo nemlig bruges til at etablere ledningerne for. Det arbejde begynder formentlig i slutningen af dette år.

Aabenraa: Der var ikke meget at rynke på næsen ad, da forsyningsselskabet Arwos præsenterede regnskabet for 2018 på generalforsamlingen i denne uge.

Dom i Højesteret

Arwos nyder også godt af en dom, der faldt i højesteret i efteråret. Vandselskaber over hele landet var dømt til at betale en kæmpe regning, fordi SKAT mente, at de havde værdifastsat ledninger og bygninger for højt og dermed fået en alt for stor afskrivning.

Hvis den dom var stadfæstet i Højesteret, ville det betyde en ekstra regning på 330 millioner kroner til Arwos' forbrugere. For et år siden så det ud, som om det ville betyde en prisstigning på 10 kroner for hver kubikmeter vand.

Men sådan gik det ikke. Da der faldt dom i to prøvesager i Højesteret, tabte SKAT, og det betyder, at Arwos ikke skal betale 330 millioner kroner ekstra men derimod have 44,5 millioner kroner tilbage i skat.

De penge har Arwos dog ikke fået udbetalt endnu, og når det sker, vil der formentlig være klare regler for, hvad Arwos og de øvrige forsyningsselskaber må bruge pengene til. Det afgøres i Energi, Forsynings og Klimaministeriet.

- Derfor reserverer vi pengene, indtil der kommer en afgørelse, forklarer Jens Wistoft, der er formand for Arwos.