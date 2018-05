Arwos-direktør rykker til Esbjerg

Den 1. august forlader Christian Udby posten som direktør for forsyningsselskabet Arwos. Udby skal i stedet være direktør for Din Forsyning i Esbjerg og Varde.

AABENRAA: 53-årige Christian Udby Olesen har meddelt bestyrelsen for Arwos, at han fratræder jobbet som direktør den 1. august.

Udby skal i stedet være direktør for Din Forsyning, der dækker Varde og Esbjerg kommuner.

- Vi skal have tid til at gøre det ordentligt, siger 53-årige direktør Christian Udby, som derfor har givet bestyrelsen tid til at finde en afløser, inden han forlader posten.

Christian Udby har været med siden den spæde start, da Aabenraa Kommunes forsyningsselskab blev oprettet i 2010. Han var med allerede på det første bestyrelsesmøde, da strategien blev lagt, og navnet Arwos blev fundet.

- Jeg glæder mig til de nye udfordringer, siger den afgående direktør, som kalder tiden i Arwos både spændende og berigende.

- Jeg synes, vi har mange gode medarbejdere i Arwos, som ikke bare kommer på arbejde for at få deres løn, men også kan se et formål med det, de gør hver dag.

- Medarbejderskaren er meget bred, og man kan sidde i en skurvogn og senere samme dag holde møde på et kontor, siger Udby.

Din Forsyning har ligesom Arwos opgaver indenfor affald, genbrug, vandforsyning og spildevand. Men derudover tager selskabet sig også af varmeforsyning i Esbjerg og Varde.